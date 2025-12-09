Haberler

Sivas'ta ihracat arttı

Sivas'ta ihracat arttı
Güncelleme:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sivas'ın 2025 yılı Kasım ayındaki ihracat rakamlarını açıkladı. Sivas'ta ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 9 milyon 46 bin dolara ulaştı. İlk 11 aylık süreçte de ihracatta yükseliş kaydedildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025'in kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. TİM verilerine göre Sivas'ta geçen yıl kasım ayında 6 milyon 710 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında 9 milyon 46 bin dolara yükseldi. Sivas'ta ihracat 11 aylık bazda da yükseliş gösterdi. Kentte geçen yılın ilk 11 ayında 74 milyon 483 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 86 milyon 689 bin dolara çıktı. Sivas, 2025'in Ocak-Kasım dönemindeki veriler baz alındığında ihracatta 57. sırada kendine yer buldu.

Kentte bu yıl ihracat ocakta 7 milyon 836 bin dolar, şubatta 7 milyon 775 bin dolar, martta 6 milyon 872 bin dolar, nisanda 7 milyon 773 bin dolar, mayısta 6 milyon 567 bin dolar, haziranda 7 milyon 710 bin dolar, temmuzda 6 milyon 974 bin dolar, ağustosta 8 milyon 572 bin dolar, eylülde 8 milyon 385 bin dolar, ekimde ise 9 milyon 179 bin dolar, kasımda 9 milyon 46 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
