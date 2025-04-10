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Sivas'ın 2025 İlk Çeyrek İhracatı 22 Milyon Doları Aştı

Sivas'ın 2025 İlk Çeyrek İhracatı 22 Milyon Doları Aştı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Sivas'ta 2025'in Ocak-Mart döneminde toplam 22 milyon 537 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sivas, 81 il arasında 58. sırada yer aldı. En yüksek ihracat Ocak ayında, 7 milyon 836 bin dolar ile gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025'in Ocak-Mart aylarına ilişkin üretim verilerini açıkladı.

TİM'den derlenen verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk çeyreğinde 22 milyon 537 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sivas bu ihracat verileriyle 81 il içerisinde 58. sırada kendine yer bulabildi.

Sivas'ta 2025'in ilk çeyreğinde en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ay 7 milyon 836 bin dolar ile Ocak oldu. Kentte Şubat'ta 7 milyon 775 bin dolar, Mart'ta ise 6 milyon 926 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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