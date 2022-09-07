55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandıSİVAS Sivas'ta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen programlar neticesinde 55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandı.

55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandı

SİVAS Sivas'ta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen programlar neticesinde 55 milyon TL yatırım sağlayacak 5 proje destek almaya hak kazandı.

Bu çerçevede Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Sivas Projeleri Sözleşme İmza Töreni düzenlendi. Sivas Valiliği ek hizmet binası konferans salonunda düzenlenen törene Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve bazı il protokol üyeleri katıldı. Törende konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, destek alan projeler hakkında bilgiler vererek Sivas'a yeni ve özgün çalışmalar katan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise yaptığı konuşmada, ajans olarak Sivas'ta toplamda 300 milyon TL destek sağladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı.