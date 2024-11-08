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Sivas-Antalya Uçuşları İçin Talep

Sivas-Antalya Uçuşları İçin Talep
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STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas ve Antalya arasında karşılıklı direkt uçuş seferlerinin başlatılmasını istedi. Yurtdışı uçuşlarının Sivas'ın ticaret ve turizmine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas- Antalya karşılıklı direkt uçuş seferlerinin başlatılması için talepte bulundu.

Bir uçak firmasının Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir'i ziyaret etti. Sivas Ticaret Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Sivas-Antalya karşılıklı direkt uçuşların başlatılmasının talebini iletirken, "Göreve geldiğimiz günden itibaren aktarmasız uçuşlar, gündemimizin ilk sıralarında yer aldı. Bu çabalarımızın sonucunda, aktarmasız İzmir uçak seferleri başladı" dedi.

"Doğrudan seyahat edilebilecek"

Özdemir, Sivas'ın ticaret, ihracat ve turizm alanlarındaki gelişimi için yurtdışı uçuşlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, " Üyelerimiz, firmamızın sunduğu kolaylıkla aktarmasız Sivas-İzmir uçuşları sayesinde Avrupa'nın 70 farklı destinasyonuna, turizm, ticaret ve yatırım ilişkileri gibi çeşitli amaçlarla doğrudan seyahat edebilecekler. İzmir'e direkt ulaşım sağlanmasının yanı sıra, Avrupa'ya da bağlantı sağlanmış oldu" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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