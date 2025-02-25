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Sıtkı Usta, Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat'ı Ağırladı

Sıtkı Usta, Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat'ı Ağırladı
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Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Milletvekili Salih Murat'ı Ankara'daki şubesinde konuk etti. Murat, işletmenin lezzetlerinden övgüyle bahsederek yıllardır burayı tercih ettiğini belirtti.

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Milletvekili ve Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih Murat'ı ağırladı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Milletvekili ve Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Salih Murat, Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın Ankara'daki şubesini ziyaret etti. Yıllardır Sıtkı Usta'nın tatlarını tercih ettiğini belirten Murat, işletme sahibi İbrahim Altunbay ile bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında kendisine özel olarak hazırlanan geleneksel tatlılar ikram edilen Salih Murat, Sıtkı Usta'nın lezzetlerinden övgüyle bahsederek, "Yıllardır buranın tatlarını büyük bir keyifle tüketiyorum. Kalite ve lezzet konusundaki istikrarı, burayı vazgeçilmez kılıyor" dedi.

İşletme sahibi İbrahim Altunbay ise, Salih Murat'a nazik ziyareti ve güzel sözleri için teşekkür ederek, "Bu lezzetleri sadece bir tatlı olarak değil, kültürel bir miras olarak görüyoruz. Değerli misafirlerimizi burada ağırlamaktan her zaman gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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