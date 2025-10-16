Sistem Global ve Anatolia'dan Bursa'da Stratejik İş Ortaklığı

Sistem Global ve Anatolia arasında, Bursa ve çevresindeki illerde katma değer üretmeye yönelik fırsatlar sunma hedefiyle stratejik iş ortaklığı lansmanı yapıldı.

Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, Türkiye genelinde büyüme odaklı firmalara danışmanlık ve servisler sunduklarını söyledi.

Bursa'da da bunu Anatolia ile beraber yapacaklarını belirten Karslıoğlu, "Amacımız firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve globalde özellikle ihracat odaklı, global sermayeye, global yatırıma erişmesini sağlamak. Bunun için bölgedeyiz. Sistem Global şu ana kadar 10 şehirdeydi. Bursa ile 11 oluyor." dedi.

Karslıoğlu, Türkiye'deki 73 ilde müşterilerinin bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sistem Global olarak Türkiye'nin nabzını tutuyor, farklı şehirlerde iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Dünyada da 10 ülkede ofisimiz var. Amacımız Bursa'daki firmalara büyüme odaklı servis ve danışmanlıklar sunmak. Özellikle risk yönetimi, finansmana erişim ve globalleşme konusunda danışmanlıklar, servisler sunacağız. 30 yıllık deneyimimizle Sistem Global olarak, Türkiye'den çıkmış ilk global danışmanlık firması olmak için çalışıyoruz. Bunun adımlarını yavaş yavaş atıyoruz ama Sistem Global ancak Türk şirketleri globalleşirse, globalleşebilir. O yüzden birinci amacımız, firmaları güçlü hale getirip globalde rol oynamalarını sağlamak. Onlarla birlikte biz de global olmak istiyoruz. İnşallah bugünleri göreceğiz."

Anatolia Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atay da Sistem Global ile yaklaşık 2 senedir bir süreç yönettiklerini ve 1 yıldır da bir ortaklık sürecine girdiklerini aktardı.

Sistem Global'in ve Anatolia'nın uzmanlık alanlarını bir araya getirerek Bursa'da katma değerli iş üretmeye çalışacaklarını ifade eden Atay, "Sistem Global'in Türkiye'de ilk AR-GE'yi yapan firma olması, çok kapsamlı teknik konularda yaklaşık 20 yıldır hizmet vermesi bizim için çok değerli. Biz bunları Bursa iş dünyasına nasıl tanıtırız, nasıl aktarırız, diye düşünerek bir yıllık yapılan görüşmeler neticesinde bir araya geldik, ortaklığımızı imza altına aldık. Bunları da sizlere duyurmak istedik." diye konuştu.

Atay, Bursa'nın, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) önde olduğu, dinamik yapıya sahip bir il olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Bu yapıda çeşitli profesyonelleşme hamleleri yapılmak zorunda. Bu küreselleşme, denetimin, yapay zekanın ilerlemesi ve benzeri konular Sistem Global'in özellikle ağırlıklı olarak akıl yürüttüğü, orada olmaya çalıştığı alanlar. Biz burada bir birliktelik yaparak, firmalarımıza nasıl katkı sunarız diye düşündük. En çok istediğimiz şey; finansmana erişim, globalleşme, şirketlerimizin küresel yolculuklarında dokunuşlar. Bunları Sistem Global ailesiyle beraber gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum."

Sistem Global ortaklarından Ülkü Şengül de Türkiye'de üreten KOBİ'lerin globalde de var olmalarıyla ilgili onlara yolculuklarında rehber olmaya çalıştıklarını anlattı.

Sistem Global'in, Türkiye'de yapmaya çalıştığı bütünleşik hizmet verme anlayışını globale de taşıyıp orada da Türk firmalara, KOBİ'lere destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Şengül, "Danışmanlıktaki katma değerimizi arttırmaya başladığımız yıllardan beri aslında teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hem kendi işimizi dijitale taşımaya çalışıyoruz hem de aslında hizmet verdiğimiz KOBİ'lerin de hayatını kolaylaştıracak, onların da dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak teknolojileri de sunmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar ortaya çıkardığımız ve gelir elde etmeye başladığımız 10 farklı dijital ürünümüz de var. İnşallah arttırarak da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şengül, ilk günden beri odaklarının KOBİ olduğunu ve bugüne kadar 15 binin üzerine KOBİ'ye hizmet verdiklerini belirterek, bundan sonra danışmanlık alanında sundukları hizmetlerin içine teknolojiyi de katarak, danışmanlık tabanlı servisi de içine entegre eden teknoloji çözümleri sunan bir yapıya dönüşmek istediklerini aktardı.