Sistem Global, KOBİ'ler İçin Agra Fintech'e Stratejik Yatırım Yaptı

SERVİS entegre teknoloji çözümleri sunma vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam eden Sistem Global, KOBİ'lerin finansal sağlıklarını görünür kılacak, skorlayacak ve doğru finansman olanaklarıyla eşleştirecek teknolojilerin yaygınlaşması için fintech şirketi Agra'ya stratejik yatırım yaptığını duyurdu.

KOBİ'ler başta olmak üzere, katma değerli üretim hedefleyen her ölçekten şirkete büyüme odaklı iş servisleri ve danışmanlığı sunan Sistem Global, danışmanlık tabanlı, servis entegre teknoloji çözümleri sunan dinamik bir platforma dönüşme vizyonunu hızlandıracak yeni bir adım attığını duyurdu. KOBİ'lerin en kritik ihtiyacı olan finansmana erişim alanına katkılar sağlamayı hedefleyen bu hamle kapsamında Sistem Global, finansal sağlık analizi ve fintech çözümleri sunan, Türkiye'nin mali veri analitiği alanındaki öncü teknoloji şirketi Agra Fintech'e stratejik yatırım gerçekleştirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Sistem Global'in KOBİ segmentindeki güçlü deneyimi, danışmanlık alanındaki uzmanlığı ve geniş müşteri tabanı, Agra'nın finansal teknolojiler alanındaki yetkinliği ile birleşerek, yalnızca finansal sağlık raporları üretmekle kalmayacak, aynı zamanda bu çıktıları doğru danışmanlıklarla destekleyecek güçlü bir sinerji yaratacak. Ayrıca, Sistem Global ekosistemindeki diğer yatırım ve dijital ürünlerle entegrasyon, çapraz satış fırsatları bu yatırımı daha da kritik kılıyor. Bu çerçevede Sistem Global yatırımlarından, mali müşavirlerin kopilotu bakış açısı ile geliştirilmiş Kalfa ile Agra arasında yaratılacak sinerji bu yatırımın ölçeklenebilirliğini artıracak" denildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, "Türkiye'de katma değerli üretim açısından en kritik aktörler olan ve ekonomimizin de bel kemiğini oluşturan KOBİ'ler için finansmana erişim, sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Bu alanda Agra'nın geliştirdiği çözümler, KOBİ'lerin finansal sağlıklarını daha iyi yönetmelerini ve finansman kaynaklarına daha kolay ulaşmalarını mümkün kılacak. Finansal analizden danışmanlığa uzanan bu iş birliği, Sistem Global'in danışmanlık tabanlı servis entegre teknoloji hizmetleri sunan bir platforma dönüşüm vizyonunun önemli bir adımı. Ayrıca, Kalfa platformunda yer alan mali müşavirlerin, Agra'nın çözümlerini kullanarak mükelleflerine yeni fırsatlar sunabilecek olmaları, ekosistemimizde güçlü bir sinerji yaratacak. Bu yatırımın, KOBİ'lerin ve danışmanların değer üretme kapasitesini artırarak ekosistemimizde çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Agra Fintech Kurucu Ortağı Taner Toraman ise

"Agra olarak hedefimiz, KOBİ'lerin finansal yolculuklarında güvenilir bir pusula olmak. Bankacılık sektöründe edindiğimiz derin bilgi birikimini ve finansal analiz deneyimini, geliştirdiğimiz finansal sağlık uygulamaları aracılığıyla KOBİ'lere aktararak, işletmelerin finansal durumlarını doğru şekilde analiz etmelerine ve finansmana daha kolay erişmelerine olanak sağlıyoruz. Sistem Global'in sektördeki derin bilgi birikimi ve müşteri ağıyla birleşen fintech çözümlerimizin, Türkiye'de KOBİ'lerin büyüme potansiyelini açığa çıkaracak güçlü bir etki yaratacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Agra Fintech Kurucu Ortağı Muharrem Uğurelli da

"Agra Fintech olarak, Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı finansal analiz altyapımızla, yüksek hacimli mali verileri saniyeler içinde işleyerek, finansal kurumlar ve KOBİ'ler için ölçeklenebilir, güvenilir ve regülasyonlara uyumlu çözümler üretiyoruz. Sistem Global yatırımıyla birlikte, bu teknolojik altyapıyı daha geniş bir danışmanlık ekosistemiyle buluşturacak ve KOBİ'lerin finansal sağlığını hem analiz eden hem de çözüm üreten bir yapıya dönüştüreceğiz" dedi.