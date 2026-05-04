Sistem Global'den ACM Teknoloji ve Danışmanlık'a stratejik birleşme yatırımı

Sistem Global, "Servis Entegre Teknoloji Çözümleri Platformu" (STEP) stratejisi doğrultusunda ACM Teknoloji Danışmanlık ile stratejik birleşmeye imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sistem Global, teknoloji ve danışmanlık alanında 20 yıllık deneyime sahip ACM Teknoloji Danışmanlık ile gerçekleştirdiği birleşme yatırımıyla, STEP stratejisinde dönüştürücü ve kritik eşiği geride bıraktı.

İki şirket, söz konusu birleşmenin yalnızca mevcut yetkinlikleri güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda yeni işbirlikleri, projeler ve ürün geliştirme süreçlerinde çok boyutlu fırsatlar yaratacağını öngörüyor. Ortak vizyonları doğrultusunda, iki şirketin birlikte üretecekleri katma değer, klasik sinerjinin ötesine geçecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, söz konusu yatırımla, farklı uzmanlık alanlarından oluşan "mutfaklarının" ürünleşme ve teknoloji odaklı dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, aynı zamanda servis-entegre teknoloji çözümleri üretme kapasitelerini de önemli ölçüde artırmasını hedeflediklerini belirtti.

Birleşme sonrası oluşan yapının deneyim, danışmanlık ve yapay zeka yetkinliklerinin birleşimiyle, pratik, erişilebilir ve değer odaklı yeni nesil çözümler geliştirilmesine güçlü zemin hazırlayacağını aktaran Karslıoğlu, şöyle devam etti:

"Sistem Global ve ACM sinerjisiyle şekillenen bu yeni dönem, STEP yolculuğumuzu daha da hızlandırırken, KOBİ'lerin yapay zeka ekosisteminde güvenli, sürdürülebilir ve katma değerli dönüşüm gerçekleştirmelerine de öncülük edecek. Ayrıca bu stratejik adım aynı zamanda Sistem Global'in daha önce kamuoyu ile paylaştığı 'KOBİ'ler için Bölgesel Big One' vizyonunda da önemli kilometre taşı niteliği taşıyor."

ACM Teknoloji Danışmanlık Ortağı Mehmet Yitmen de faaliyetlerine yazılım ve teknoloji çözümleri üreticisi olarak başladıklarını vurguladı.

Zaman içerisinde çözümlerin işletmelerde sürdürülebilir değer yaratabilmesi için organizasyonel yapıların çevik, dinamik ve hızlı olması gerekliliğini öngörerek, "çevik yönetim" danışmanlığını iş modellerine entegre ettiklerine dikkati çeken Yitmen, bütünleşik yaklaşımla da halihazırda 500'ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın dönüşüm süreçlerine liderlik ettiklerini anlattı.

Yitmen, Türkiye ve yakın coğrafyada çevik dönüşümü şekillendiren düşünce önderi konumunda olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda yapay zeka uygulamalarının iş süreçlerindeki dönüştürücü etkisini erken dönemde öngörerek, farklı alanlarda yapay zeka teknolojilerine ve uzman ekiplerine yatırım yaparak yetkinliklerimizi derinleştirdik. Bu stratejik birleşmeyle, 15'i doğrudan yapay zeka çözümleri geliştiren toplam 30 kişilik deneyimli ekibimizle, sahip olduğumuz sektör bilgisi ve teknoloji yetkinliğimiz ile Sistem Global ailesine katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu birlikteliğin özellikle kaslı KOBİ'lerin daha hızlı büyümesine ve rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."