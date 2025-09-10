Şişecam, Asa Jungnelius'un İlk Kişisel Sergisine Destek Veriyor

Şişecam, çağdaş cam sanatına destek vermek amacıyla İsveçli sanatçı Asa Jungnelius'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisinde yer alan cam eserlerin üretim sürecine katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 90. kuruluş yılını kutlayan Şişecam, bu kapsamda kültür ve sanat alanındaki katkılarına bir yenisini ekleyerek, "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" başlıklı sergiye destek verdi. Sergi, 16 Eylül-18 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul'daki Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Şişecam'ın cam ustalarıyla yürütülen ortak üretim sürecinde, geleneksel kalıplar yerine sanatçının yönlendirmesiyle sıcak cam serbestçe şekillendirildi. Serbest üfleme tekniğiyle ortaya çıkan doğaçlama formlar, camın yalnızca endüstriyel bir malzeme değil, aynı zamanda güçlü bir sanat dili olduğunu gösterdi.

Ortaya çıkan eserler hem tanıdık hem de yabancı görünümleriyle nefes, emek ve malzemenin dönüşümünü yansıtan heykellere dönüştü. Camın kırılganlığı ve dayanıklılığı arasında kurulan bu denge, insanla kurduğu ilişkiye yeni bir yorum getiriyor.

Şişecam, ustadan çırağa aktarılan cam zanaatını yaşatırken, bu mirası çağdaş sanatla buluşturarak kültür ve sanat dünyasına kalıcı değerler kazandırmaya devam ediyor.