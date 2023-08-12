Şırnak'ta Aile Meşe Kömürü Üreterek Geçim Sağlıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bir aile, özel yapım fırınlarda meşe odunlarından mangal kömürü üreterek geçimini sağlıyor. Aile, yaklaşık 1 hafta süren bir süreç sonunda elde ettikleri kömürleri Türkiye'nin birçok iline ve yurt dışına satıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçimlerini meşe kömürü üreterek sağlayan aile, 300 derecelik fırınlarda çalışarak ekmek parası kazanıyor.

Cizre ilçesine bağlı Ulaş köyünde yaşayan Beşir Ruvanas ve kardeşleri, 40 derece üzerindeki sıcaklarda özel yapım fırınlarda 300 derecelik ısıya maruz kalarak meşe odunlarından mangal kömürü üreterek ekmek parası kazanıyor. Gün boyu yaktıkları ocakların başında mangal kömürü üreten kardeşler, satın aldıkları meşe odunlarını özel yapılan fırınlara diziyor. Dizilen odunların üzerine saman döktükten sonra demir kapıları kapatan kardeşler. hava almaması için etrafı toprakla kapatıyor. Yaklaşık 1 hafta yanan odunlar, mangal kömürüne dönüşerek satışa sunuluyor.

Mangal kömürü üretmek için özel olarak yapılan "torluk" adı verilen fırınların her birine yaklaşık 10 ton odun atılıyor. 10 ton odundan 2-3 ton kömür elde ediliyor. Yapımı uzun ve bir o kadar da zahmetli olan meşe ağacından yapılan mangal kömürü, Türkiye'nin birçok iline ve yurt dışına gönderiliyor.

Beşir Ruvanas, fırınlarını haftalık doldurup boşalttıklarını belirterek, "Özel meşe odunlarını kullanıyoruz. Her fırına 10 ton odun atıyoruz. Yanan odunlardan 2 buçuk ton mangal kömürü üretiyoruz. 4 fırınımızdan çıkan kömürleri eleyip paketliyoruz. Yurt içi, yurt dışı satışını yapıyoruz" dedi. - ŞIRNAK