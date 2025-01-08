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Şırnak'ta 1000 Kişiye İstihdam Sağlayacak Sera Projesi Onaylandı

Şırnak'ta 1000 Kişiye İstihdam Sağlayacak Sera Projesi Onaylandı
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Şırnak Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan ve 1000 kişiye iş imkanı sağlayacak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Proje sayesinde bölgedeki tarımsal üretimin arttırılması hedefleniyor.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapımı onaylanan ve bin kişiye iş kapısı olacak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi (OSBT) alanında incelemelerde bulundu.

Vali Birol Ekici, alanda incelemelerde bulunarak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'den bilgi aldı. Ekici, tarımın artık stratejik bir alan haline geldiğini, Silopi iklimine uygun olan ve vatandaşlara gelir kapısı olması için hazırladıkları Sera Projesi'nin bakanlıkça onaylandığını söyledi. Bir ton domatesin yazın üretilmesi ile kış üretiminde fiyatı farklı olacağını belirten Ekici, "Tabi bunu sera içinde üretirseniz fiyatı daha farklı olacaktır. Artık daha seçkin ürünlerin daha çok pazarda aranan ürünlerin, aranan zamanda yetiştirmeye Silopi ve bu bölge çok uygun bir iklime sahip olduğu için halkımızın daha çok gelir elde etmesine yönelik ürünleri üretmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Seraları en doğru şekilde üreticilere tahsis edeceklerini kaydeden Ekici, "Buralarda inşallah seralar olmuş olacak ve burada birlikte ürettiğimiz sebzeleri, meyveleri hem kendi vatandaşımıza hem de gerektiğinde yurt dışına ihraç edeceğiz. 2023 yılında Şırnak Türkiye'de en çok kalkınan şehir oldu. Sera, kömür, petrol ve yerfıstığı ile bu birinciliğimizi devam ettireceğiz. Devam ettirmek için de daha çok çalışacağız. Artık bu bölgeler terör ve kanla anılmayacak. Mutlu ve huzurlu bir toplumu hep birlikte kuracağız. Şu anda bu projenin alt yapı ihalesi yapılmak üzere hazır hale geldi. İnşallah önümüzdeki hafta ihale günü netleşecek ve ilk çalışma başlayacak" diye konuştu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise, "Bu sera projemizde 1000 kişilik bir istihdam oluşacak. Bu istihdamın 750'si kadın kardeşlerimizden olacak. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Ekici'ye Silopi Kaymakamı Cihan Koç ve Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Osman Geliş eşlik etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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