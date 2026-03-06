İLKE Vakfından Şırnak-Gabar petrol rezervleri için "Doğal Kaynağa Dayalı Sukuk Modeli" önerisi

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), Şırnak-Gabar bölgesi petrol rezervlerinin finansal sisteme entegrasyonu için "Doğal Kaynağa Dayalı Sukuk Modeli" önerisi hazırladı.

Yerli enerji kaynaklarından elde edilen gelirin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle buluşturulmasına yönelik yöntemlerin analiz edildiği "Doğal Kaynağa Dayalı Sukuk Modeli Önerisi: Şırnak-Gabar Petrol Gelirleri Örneği" başlıklı rapor ve model önerisi İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfının internet adresinde yayımlandı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeyneb Hafsa Orhan ve DK Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Esma Karabulut tarafından geliştirilen model önerisi, Türkiye'deki doğal kaynak mülkiyetinin devlete ait olması gerçeğiyle tam uyumlu bir yapı öngörüyor.

Raporda sunulan model, fiziksel bir mülkiyet devri gerektirmeksizin petrol satışından elde edilecek nakit akışlarının menkulleştirilmesine dayanıyor.

Vekalete Dayalı Sukuk (Sukuk al-Wakala) çerçevesinde kurgulanan mekanizma, hem hukuki altyapıya uygunluğu hem de İslami finans ilkeleriyle uyumluluğuyla öne çıkıyor.

Petrol gelirleriyle yeşil dönüşümün finansmanı öneriliyor

Fosil yakıt geliriyle yeşil dönüşümün finansmanı raporun yenilikçi yönlerinden biri olurken, petrol gelirlerinin doğrudan sürdürülebilirlik odaklı projelere aktarılması hedefleniyor.

Önerilen modelde, sukuktan elde edilecek fonların kullanımı geçiş finansmanı stratejisiyle sınırlandırılıyor. Böylece Gabar petrolünden elde edilen gelirlerin, Türkiye'nin karbon emisyonunu azaltacak çevreci ve yenilikçi enerji yatırımları için bir finansal kaynak olması amaçlanıyor.

Rapor, bu stratejik gelirin sadece bütçe finansmanı için değil, aynı zamanda bölgenin sosyoekonomik açıdan yeniden inşası ve kalkınması için kullanılmasını da içeriyor.

Bağımsız denetim ve şeffaf raporlama mekanizmalarıyla kurgulanan model, doğal kaynakların sermaye piyasalarına kazandırılması konusunda Türkiye'deki önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.