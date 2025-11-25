Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: ABD'nin Yaptırımları Ülke Hayatını Olumsuz Etkileyecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin, Rus "Gazprom Neft" yönetimindeki Sırbistan Petrol Endüstrisine (NIS) yönelik yaptırımları kapsamında, petrol rafinerisinin faaliyetlerine son vermesinin, ülkedeki hayatı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, 10 Ocak'ta Rusya'nın önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı Gazprom Neft'in iştiraklerinden olan NIS'i yaptırım listesine alması ve aylar süren ertelemelerin ardından 4 gün sonra kapanması beklenen petrol rafinerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NIS petrol rafinerisinin "sessiz" bir sürece girdiğini aktaran Vucic, "Faaliyetlerine daha son vermedi ancak düşük seviyede çalışmayı sürdürüyor. ABD'ye rafinerinin çalışmasına devam edebilmesi için ruhsat talebinde bulunduk. Bugün ve yarın cevaplarını bekliyoruz. Aksi takdirde rafineri perşembe faaliyetlerine son verecek." dedi.

Vucic, NIS'e ilişkin ikincil yaptırımlardan endişe duyduklarını belirterek "Burada mesele sadece petrol değil. Sırbistan'daki hayat. Elektrik üretimi de dahil tüm temel kaynaklar riske girecek. Bu durum hem ekonomimiz hem de vatandaşlarımız için olumsuz sonuçlar doğurabilir." diye konuştu.

Rafinerideki petrol rezervlerinin yılbaşına kadar yeterli kullanım sağlayacağına işaret eden Vucic, yarın Macaristan'ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL ile işbirliğini görüşmek üzere Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın enerjiden elde ettiği gelirleri azaltmaya yönelik G7 taahhüdünü yerine getirmek üzere kapsamlı adımlar atıldığı belirtilerek Rusya'nın iki önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile iştiraklerinin yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu.

Gazprom Neft iştiraklerinden NIS de yaptırım listesinde yer almıştı.

Sırbistan ise NIS için ABD'nin talep ettiği değişikliklerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve erteleme talep etmişti. Sırbistan yaklaşık 1 yıl süren bir erteleme süreci yaşamıştı.