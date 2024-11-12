Üye Girişi
Haberler

Sinop Türkeli'de Yeni Destekleme Modeli Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop Türkeli'de Yeni Destekleme Modeli Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Yeni Destekleme Modeli ile ilgili tanıtım toplantısının üçüncüsü yapıldı. Toplantıda köy halkı, modelin getirdiği yenilikler ve avantajlar hakkında bilgi edindi. Yeni modelin tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artıracağı vurgulandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Yeni Destekleme Modeli ile ilgili tanıtım toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen program kapsamında yürürlüğe konulan Yeni Destekleme Modeli ile ilgili tanıtım toplantılarının üçüncüsü, Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney, Çatakörencik ve Çatakgeriş köylerinde gerçekleştirildi.

Köy halkının katılım sağladığı toplantıda vatandaşlar, yeni destekleme modelinin detaylarını öğrenme fırsatı buldu. Türkeli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince toplantılarda çiftçilere, modelin getirdiği yenilikler ve avantajlar hakkında bilgiler verdi. Yeni modelin, çiftçilerin finansal desteklerden daha etkin yararlanmalarını sağlayacağı vurgulandı.

Toplantılara katılan köy sakinleri, destekleme modelinin, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artırma ve köy ekonomilerini güçlendirme adına önemli bir adım olduğunu ifade ettiler. Ayrıca, bakanlık tarafından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin, tarımda verimliliği artırmada ve çevresel sürdürülebilirlik sağlama konusunda büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorlar.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri yerinde görmek ve çiftçilerin ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek için bu tür toplantılara devam edeceklerini belirttiler. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz

 5 kardeşin can verdiği evden, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi
Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış

Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi kaç ay yok? Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor? İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi kanalda, saat kaçta? Azdavay Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Cevat Taşkan kimdir, kaç yaşında? Ramazan Başlangıcı 2025 ne zaman? İlk oruç hangi güne denk geliyor? 2025 Dini Günler takvimi! Osman Nuri Civelek öldürüldü mü, neden öldü? Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek nerede öldü? Osman Nuri Civelek kimdir? Osman Nuri Civelek kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Korkut ne iş yapıyor? Osman Nuri Civelek öldü mü? Osman Nuri Civelek nasıl öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.