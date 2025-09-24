Haberler

Sinop, Türk Somonu Üretiminde Liderliğini Sürdürüyor

Sinop, Türk Somonu Üretiminde Liderliğini Sürdürüyor
2024 verilerine göre Türkiye'de 60 bin 686 ton gökkuşağı alabalığı üretilirken, bunun 20 bin 540 tonu Sinop'ta gerçekleştirildi. Sinop, Türk somonu üretiminde yüzde 33,8'lik payıyla ülkenin en büyük merkezi konumunda. Bu başarı, bölge ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlıyor.

Türkiye'de kültür balıkçılığının önemli ürünlerinden biri olan Türk somonu üretiminde Sinop, ülke liderliğini sürdürüyor. 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'de toplam 60 bin 686 ton gökkuşağı alabalığı üretilirken, bunun 20 bin 540 tonu Sinop'ta gerçekleştirildi.

Tatlı sudan tuzlu suya alınarak 3,5-4 kilogram ağırlığına ulaşan Türk somonu, Avrupa Birliği ülkelerinde de yoğun talep görüyor. Sinop, yüzde 33,8'lik üretim payıyla Türkiye'nin en büyük Türk somonu üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Sektör temsilcileri, Sinop'un su ürünleri alanındaki bu başarısının bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtirken, istihdamda da önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türk somonuna olan küresel talebin artmasıyla birlikte Sinop'un su ürünleri sektöründeki konumunun güçleneceği ifade edildi.

Sinop ise sahip olduğu üretim kapasitesiyle, su ürünleri sektörünün lokomotif şehri olmaya devam edecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
