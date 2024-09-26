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Sinop'ta Palamut Bolluğu: İri Balıklar 80 Liradan Satışta

Sinop'ta Palamut Bolluğu: İri Balıklar 80 Liradan Satışta
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Karadeniz'de palamut avında bu sezon ciddi bir bereket yaşanıyor. Sinop'ta palamutların fiyatları 50 ila 80 lira arasında değişirken, günde 300-400 kasa palamut satışı gerçekleştiriliyor.

Karadeniz'de bu sezon palamut bolluğu devam ederken, Sinop'ta 600-700 gramlık balıklar 80 liradan satılıyor.

Karadeniz'de bu sezen palamut bereketi yaşanıyor. Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağları, palamutla doluyor. İri palamutlar tezgahlarda 80 liradan satışa sunuluyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, sezona bol palamut avıyla başladıklarını belirterek, "Bu sene palamutçuluk Eylül 1'den ayın 26'sına kadar aralıksız bol gidiyor ve halen de devam ediyor. Tahmin ettiğimiz gibi palamut bol. Halkımız çok ucuz ve uygun palamut yiyor. Şu anda fiyatlar 50 ila 80 lira arasında. 80 TL olan balıklar iri balıklar. Bir ara 50 liraydı. O zaman 600-700 gram geliyordu tanesi. Gramajdan dolayı da fiyatlar şu anda 80 liraya çıktı. Palamuda çok büyük bir ilgi ve yoğun bir talep var. Halkımız aralıksız palamut yiyor" dedi.

Balıkçı Olcay Karabulut, günde yaklaşık 400 kasa palamut sattıklarını belirterek, "Bu sezon palamuda gerçekten doyuyoruz. 3- 4 gün önce kestane karası dediğimiz bir hava vardı ve palamut kısıtlı çıkmıştı. Fiyat yükselmişti. Fiyatlar 120 liradan 80 liraya düştü. İri palamutlarımız şu anda 80 lira. İşlerimiz bayağı yoğun. Günde 300-400 kasa arası palamut satıyoruz. Geçen hafta 120 liraya sattığımız balıkları şu anda 50-80 lira. En kötü 20 gün daha palamut avı sürer. Daha sonra hamsi ve istavrit başlar. Bol bol bereketli günler balıkçıları bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Balıkçı Erdoğan Doğan ise "Bu sezon palamutçuluk çok iyi. Bu sene palamut çok şahane" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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