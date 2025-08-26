Sinop'ta Kadın Üreticilere Sera Naylonu Desteği

Sinop'ta kadın üreticilerin tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmek ve aile işletmelerini desteklemek amacıyla başlatılan "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında dağıtımı yapılan sera naylonlarının kurulumları tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde başlatılan proje kapsamında il genelinde çoğunluğu kadın olan 171 üreticiye, toplam 4 milyon TL bedelli ve yüzde 50 hibeli sera naylonları ulaştırıldı. Kurulumların tamamlanmasıyla birlikte üretim süreçleri daha verimli, ekonomik ve sürdürülebilir bir hale geldi. Seralar, hem modern tarım tekniklerinin uygulanmasına uygun olarak tasarlandı hem de üreticilerin üretim kapasitesini artıracak şekilde planlandı.

Kadın üreticiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sağlanan katkının kendilerine büyük bir güç kazandırdığını ifade etti. Seralarını faaliyete geçiren üreticiler, aile işletmelerinin güçlenmesi ve üretim kapasitelerinin artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. - SİNOP