Sinop'ta Amatör Balıkçılardan Yüksek Fiyatlı Torik Avı

Sinop'ta amatör balıkçılar, oltalarına takılan yaklaşık 2 kiloluk torik balıklarını tanesi 1500 liradan satışa sunuyor. Balıkçı Talat Baş, bu sezon torik avının artmasını beklediklerini belirtti.

Sinop'ta amatör balıkçıların oltalarına takılan yaklaşık 2 kiloluk torik balıkları, tanesi bin 500 liradan satışa sunuldu.

Akşam saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar, 1,5 ila 2 kilogram ağırlığında torikler yakaladı. Bu mevsimde balıkçı tezgahlarında torik görülmesi dikkat çekerken, balığın tanesi bin 500 liradan alıcı buluyor.

Torik balıklarının en az iki yaşında olduğunu belirten Balıkçı Talat Baş, "Bunlar geçen senenin palamutları. 15 Ağustos'ta küçük balıkçılar için av yasağının kalkmasıyla birlikte denize çıkan tekneler iki gündür torikle dönüyor. Şu an palamut Sinop'tan İstanbul'a kadar deniz soğuğu nedeniyle sahillere pek inmiyor. Büyük tekneler 20-50 mil açıkta palamut görüyor. Küçük balıkçılar ise son iki akşamdır 10-20 adet torik yakalıyor. İnşallah günden güne artmasını umut ediyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
