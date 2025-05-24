Sinop'ta 3 Ayda 300 Yeni Konut Ruhsatı Verildi

Sinop'ta 3 Ayda 300 Yeni Konut Ruhsatı Verildi
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2025 yılının ilk çeyreğinde Sinop'ta 54 bina için yapı ruhsatı verilirken, 300 daire için ruhsat alındığı açıklandı. Yapı izin verileri, inşaat sektöründe hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

Sinop'ta 3 ayda 300 yeni konut ruhsatı verildi.

2025 yılının ilk çeyreğinde Sinop'ta yapı ruhsatı verilen bina sayısı 54'e, ruhsatlı daire sayısı ise 300'e ulaştı. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi alan bina sayısı 42, daire sayısı ise 235 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Ocak-Mart dönemine ait yapı izin istatistiklerine göre, Sinop genelinde toplam 49 bin 749 metrekarelik alan için yapı ruhsatı verildi. Bu alanın 28 bin 846 metrekaresi konut, 15 bin 34 metrekaresi konut dışı ve 5 bin 869 metrekaresi ortak kullanım alanı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi alan binaların toplam yüzölçümü ise 34 bin 733 metrekare olarak açıklandı. Bu kapsamda 42 bina ve 235 daire için kullanım izni düzenlendi.

Yapı ruhsatı ve kullanım izni verileri, kentte inşaat ve konut sektöründe hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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