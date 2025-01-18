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Sinop'ta 3.369 Kişi İstihdam Edildi

Sinop'ta 3.369 Kişi İstihdam Edildi
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Sinop Valiliği, 2024 yılı içerisinde toplam 3.369 kişinin kamu ve özel sektörde istihdam edildiğini açıkladı. 94 engelli vatandaşın istihdam edildiği belirtilirken, meslek kurslarından 2.024 kişinin faydalandığı ifade edildi.

Sinop'ta 2024 yılı içerisinde toplam 3 bin 369 kişi kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde işe yerleştirildi.

Sinop Valiliği, İŞKUR'un 2024 faaliyetlerini açıkladı. Buna göre 2024 yılı içerisinde bin 946 erkek ve 1 bin 423 kadın olmak üzere toplam 3 bin 369 vatandaş, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde daimi işe yerleştirildi. 94 engelli vatandaş kamu kurumları ve özel sektörde istihdam edildi.

Kurumda açılan 116 kurs/programlardan 2 bin 24 kişi faydalandı. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden; bireysel görüşmelerde 7 bin 44, grup görüşmelerinde 2 bin 634 kişi olmak üzere toplam 9 bin 678 kişi yararlandı. Kurum iş ve meslek danışmanları tarafından 2 bin 73 özel işyerlerine, 29 eğitim yerlerine olmak üzere toplam 2 bin 102 iş yeri ziyaretinde bulunuldu. İşsizlik sigortası ödemelerinden toplam bin 560 kişi faydalandı.

Açıklamada, işgücü piyasası politikalarında belirleyici, işsizlikle mücadelede etkin ve yenilikçi, akılcı, sürdürülebilir tedbirlerle istihdamı artırıcı kamu istihdam hizmetleri alanında çalışmaların devam ettiği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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