Sinop'ta 13 Kırsal Kalkınma Projesine 125 Milyon TL Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2024-2025 dönemi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Sinop'ta toplam 13 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Bu kapsamda, 5 adet su ürünleri, 2 adet modern ahır yapımı, 6 adet makine-ekipman alımına yönelik projelere toplamda 125 milyon TL yatırım ve 56 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Desteklenen yatırımların yeni tesis kurulumu, mevcut kapasitenin artırılması ve teknoloji yenileme alanlarında uygulanacağı bildirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen KKYDP projeleri sadece hibe desteği değil; üretimi teşvik eden, kırsalda istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen çok yönlü bir stratejidir. 2024-2025 dönemi itibarıyla programı kapsamında: Sinop ilimizde 13 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Projelerin yatırım tutarı 125 milyon TL, hibe destek tutarı 56 milyon TL olacaktır. Bu projelerden 5 adedi su ürünleri, 2 adedi modern ahır yapımı, 6 adedi ise makine ve ekipman grubudur. Bakanlığımız olarak, üreticimizin, çiftçimizin ve girişimcimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlar ilimizde istihdam ve ülke ekonomisine katma değer kazandıracaktır" dedi.

Önlem, ayrıca projede emeği geçen tüm teknik personele teşekkür ederek, yatırımcılara başarı temennisinde bulundu. - SİNOP