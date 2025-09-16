Sinop Havalimanı Ağustos Ayında 12 Bin Yolcu Ağırladı

Sinop Havalimanı, ağustos ayında 12 bin 229 yolcuya ev sahipliği yaptı. 2025'in ilk 8 ayında toplam yolcu sayısı 76 bin 184'e ulaşırken, aynı dönemde 758 uçuş ve 689 ton yük taşımacılığı gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sinop Havalimanı 2025 yılının ağustos ayında 12 bin 229 yolcu ağırladı. Böylece yılın ilk 8 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 76 bin 184 oldu. Ağustos ayında 112 uçuş gerçekleşirken, yılın başından bu yana toplam 758 hava trafiği kayıtlara geçti. Öte yandan, havalimanında taşınan yük miktarı ağustos ayında 137 ton olurken, yılın ilk 8 ayında bu rakam 689 tona ulaştı. - SİNOP