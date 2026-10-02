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Sinop Erfelek'te kuzu kestanesi hasadı başladı, tezgahlarda 600 liradan satılıyor

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Sinop Erfelek'te kuzu kestanesi hasadı başladı, tezgahlarda 600 liradan satılıyor
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Sinop Erfelek'te kuzu kestanesi hasadı başladı, yeni sezon ürünleri kilogramı 600 liradan satışa sunuluyor. Mevsim şartlarının olumlu seyretmesiyle rekoltede artış beklenirken, satıcılar önümüzdeki haftalarda fiyatlarda düşüş bekliyor.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde kuzu kestanesi hasadı başladı. İnce kabuğu ve kendine has tatlı aromasıyla öne çıkan dünyaca ünlü Erfelek kestanesi tezgahlardaki yerini alırken, yeni sezon ürünleri kilogramı 600 liradan satışa sunuluyor.

Mevsim şartlarının üretim açısından olumlu seyretmesiyle bu yıl rekoltede geçen sezona göre artış beklenirken, sezonun ilk ürünleri tüketiciyle buluştu. Hasadın başlamasıyla birlikte ilçede kestane hareketliliği de yaşanmaya başladı. Erfelek kestanesinin lezzeti nedeniyle Türkiye'nin farklı illerinden yoğun talep gördüğünü belirten satıcılar, köylerden toplanan kestaneleri toptan alarak kargo yoluyla ülkenin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi.

"Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz"

Köylerinde hasat ettikleri kestaneleri pazarda satışa sunan vatandaşlar, Erfelek kestanesinin bölge için önemli bir ürün olduğunu belirterek, "Erfelek kestanesi deyince akla tat ve lezzet geliyor. Türkiye'nin en iyi kestanelerinden biri gerçekten Erfelek'ten çıkıyor. Köylülerimiz kestaneleri topluyor, biz de toptan alarak Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Erfelek kestanesi gerçekten değeri ve kıymeti bilinmesi gereken, üzerine düşülmesi gereken bir ürün" dedi.

"500 ile 800 lira arasında satılıyor"

Yeni sezonun ilk ürünleri olması nedeniyle fiyatların şu anda yüksek olduğunu ifade eden satıcılar, önümüzdeki haftalarda fiyatlarda düşüş beklediklerini dile getirdi. Satıcılar, "Kestane yeni çıktı. Bu nedenle fiyatlar biraz yüksek seyrediyor ancak önümüzdeki haftalarda fiyatlarda düşüş olacaktır. Şu anda fiyatlarımız ortalama 500 ile 800 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirten satıcılar, buna karşın fiyatlarda artış yaşandığını söyledi. Köylülerden kestanenin kilogramını yaklaşık 600 liradan aldıklarını ifade eden satıcılar, Erfelek yerli kestanesinin köylerden toplanarak satışa sunulduğunu ve yöreyle özdeşleşen önemli bir ürün olduğunu kaydetti.

Tezgahlarda kestaneyi gören vatandaşlar ise yeni sezon ürünlerinin satışa sunulmasından memnun olduklarını belirterek, ilerleyen günlerde hasadın artmasıyla birlikte fiyatların da düşmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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