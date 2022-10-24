Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta nadir bulunan 3 kiloluk kırlangıç balığı 700 liraya satılıyor

Ekonomi Haberleri

Sinop'ta nadir bulunan 3 kiloluk kırlangıç balığı 700 liraya satılıyor

Sinop yerel ekonomi haberine göre Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan ve nadir rastlanan 3 kilogramlık kırlangıç balığı, kilosu 230 TL'den satışa sunuldu.

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan ve nadir rastlanan 3 kilogramlık kırlangıç balığı, kilosu 230 TL'den satışa sunuldu.

Karadeniz'de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, iri oluşu ve turuncu rengiyle balık tezgahlarında dikkat çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve görünüşüyle farklı olduğunu hissettiren nadide kırlangıç balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 230 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Eşref Durmaz, "Dip avı yapan balıkçılarımızın ağlarına takıldı, Tezgahta farklı renkli oluşuyla baya ilgi çekiyor, görenler fotoğrafını çekiyor. Genellikle restoranlar alıyor, çorbası yapılıyor bu balığın. Kilosu şu anda 230 TL, 3 kilodan biraz fazla geliyor. Bu balık tek başına 700 TL ediyor" diye konuştu.

Palamut sezonunun çok bereketli geçtiğine değinen Durmaz, "Palamut bu sezonda çok güzel oldu, Allah bereket versin. İnşallah ilerisi de öyle olur, Karadeniz'den umudumuz var" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Akdeniz Sinop Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title