Sinop'ta nadir bulunan 3 kiloluk kırlangıç balığı 700 liraya satılıyor

Sinop yerel ekonomi haberine göre Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan ve nadir rastlanan 3 kilogramlık kırlangıç balığı, kilosu 230 TL'den satışa sunuldu.

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan ve nadir rastlanan 3 kilogramlık kırlangıç balığı, kilosu 230 TL'den satışa sunuldu.

Karadeniz'de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, iri oluşu ve turuncu rengiyle balık tezgahlarında dikkat çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve görünüşüyle farklı olduğunu hissettiren nadide kırlangıç balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 230 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Eşref Durmaz, "Dip avı yapan balıkçılarımızın ağlarına takıldı, Tezgahta farklı renkli oluşuyla baya ilgi çekiyor, görenler fotoğrafını çekiyor. Genellikle restoranlar alıyor, çorbası yapılıyor bu balığın. Kilosu şu anda 230 TL, 3 kilodan biraz fazla geliyor. Bu balık tek başına 700 TL ediyor" diye konuştu.

Palamut sezonunun çok bereketli geçtiğine değinen Durmaz, "Palamut bu sezonda çok güzel oldu, Allah bereket versin. İnşallah ilerisi de öyle olur, Karadeniz'den umudumuz var" dedi. - SİNOP