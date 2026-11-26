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Sinop'un Durağan ilçesinde yapımı devam eden küçük sanayi sitesinde, üretim kapasitesini ve istihdamı artırmaya yönelik yeni yatırımlar planlanıyor. İlk etapta 36 dükkanın hizmete alınmasının hedeflendiği projede, ilerleyen süreçte 25 fabrika iş yeri, 26 büyük dükkan ve 50 yeni dükkanın daha yapılması öngörülüyor.

Durağan Küçük Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen heyet, projenin mevcut durumu ve gelecek dönem yatırımları hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında 1.000 metrekare büyüklüğünde 25 fabrika iş yeri ile 300 metrekare büyüklüğünde 26 büyük dükkanın inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca kooperatif üyelerinin talepleri doğrultusunda 50 yeni dükkanın daha sanayi sitesine kazandırılması hedefleniyor.

Yatırımlar kapsamında sanayi sitesinin altyapı, yol ve enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki sanayi altyapısının güçlendirilmesi, üretim faaliyetlerinin genişletilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Program kapsamında Durağan'a yapılması planlanan yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının inşa edileceği alanda da incelemelerde bulunuldu.

İncelemelere katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yatırımların ilçelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeyi, üretim ve istihdam kapasitesini artırmayı ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı