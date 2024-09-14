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Sındırgı'da Aronya Meyvesinin İlk Hasadı Gerçekleşti

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Çıkrıkçı Mahallesi'nde iki yıl süren büyüme döneminin ardından aruya meyvesinde ilk hasat yapıldı. Beklenen ürün miktarı 400-500 kilo arasında. Sındırgı Belediyesi, hasat edilen ürünü işleyerek katma değer kazandırmayı planlıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, kırsal Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan 5 dönümlük arazide ekilen aronya meyvesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

İki yıl süren büyüme döneminin ardından, gerçekleştirilen ilk hasatta 400-500 kilo arasında ürün bekleniyor. Sındırgı Belediyesi, hasat edilen ürünü işleyerek katma değer kazandırmayı hedefliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Çıkrıkçı mahallesindeki aronya üretim alanında düzenlenen hasat şenliğinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Sak, "Hasat edilen tüm ürünü Sındırgı Belediyesi'nin BALKURU Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma tesislerinde kurutmak üzere satın alacağız. Bundan sonra da Sındırgı'nın diğer köylerinde üreticilere bu tip ürünlerin alım garantisini vereceğiz." dedi.

"Süper meyve" olarak da tabir edilen aronya meyvesinde ilk hasatı şenlik havasında gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin çeşitli ikramları eşliğinde katılımcılar tarlada hasat etkinliğine katıldı. İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay, protokol üyeleri, davetliler ve mahalle sakinleri hasat etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Ekonomi

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