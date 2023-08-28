Bartın ormanlarında Şimşir güvesi zararlısında, faydalı laboratuvar böcekleriyle olumlu sonuç alındı. Şimşir güvesi ile mücadele çerçevesinde bin adet Bracon hebetor salımı yapıldı ve toplamda 10 bin adet salım yapılması planlanıyor.

Şimşir güvesi zararlısı ile mücadelesinde olumlu sonuçlar alındı

BARTIN - Bartın ormanlarında Şimşir güvesi zararlısında, faydalı laboratuvar böcekleriyle olumlu sonuç alındı .

Anavatanı Asya olan şimşir güvesinin 2016 yılında ise Bartın'da varlığı tespit edildi. Tüm Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde şiddetli zarara uğrattığı böcek, şimşir alanlarının önemli bir kısmını kuruttuğu görüldü. Şimşir güvesi (Cydalima perspectalis) ile mücadele içinde üretimi yapılan larva paraziti olan Bracon hebetor'un 2023 yılı çalışmalarında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Dorucaşahinci köyü kayaaltı Samatlar mevkiine hazırlanan 100 salım tüpü asılarak bin adet Bracon hebetor salımı yapıldı.

Bracon hebetor ergini bulunan 9 salım kabı ile beraber toplam bin 600 adet faydalı böceğin Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7,7 hektarlık alana salımı gerçekleştirildi. 2023 yılında Şimşir güvesi ile mücadele çerçevesinde toplam 10 bin adet salım yapılacak.

Şimşir güvesi mücadele etkinliğine, Zonguldak Orman bölge müdürü Faruk Bayraktaroğlu ile şube müdürleri, Ulus İşletme Müdürü Kazım Kılıçarlan, Orman İşletme Mühendisleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Öğretim Üyesi Dç. Dr. Hilal Tunca Koca ve çok sayıda personel katıldı. Etkinlikte personellerini bilgilendiren doğaya zarar vermeden yöntemler bilgilendirildi. Bilgilendirme etkinliğinde Zonguldak Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu toplantıda şunları dile getirdi:

"Bracon hebetor dediğimiz faydalı böceği üretiyoruz. Bugün de buraya geldik. Doğada her zaman doğaya uygun orman işletmeciliği yapmamız gerekiyor. Doğaya uygun işletmecilik doğaya görmemiz gerekiyor, doğayı izlememiz gerekiyor ve ona göre yöntemimizi belirleyip mücadelemizi o şekilde yapmamız gerekiyor. Ormanda zararlı olan böceklere OGM olarak 1 mekanik mücadele 2 kimyasal mücadele 3 biyolojik mücadele ve 4 biyoteknik mücadeleyi yapıyoruz. Dört şekilde mücadele yapıyoruz. Mekanik mücadele çok zor. Emek isteyen, her ağaca gidip zararlıyı yok etmek mümkün değil. Çok zor fazla masraf gerekiyor. Kimyasal mücadele ile bu süreç içerisinde kısa süre içinde mücadele edilebiliyoruz. Ancak bu süreç içerisinde kimyasal mücadele doğaya zarar veriyor. Topraktaki suya toprağa onların yapısını bozuyor oradaki düşünün şöyle arı tilki ve yırtıcı canlılar ölüyor. Dolayısıyla yasal mücadele yasal mücadele tamamen zarar verici olduğundan dolayı orman genel müdürleri kimyasal mücadeleden vazgeçtik. Biz şimdi daha ziyade biyolojik mücadele yapıyoruz. Yani o bölgenin zararlısı olan protein proteoni parçalayıcısı olan veya ona değişik şekilde böceklere yetiştiriyoruz. Ormana salıyoruz, doğadaki dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Yani o böceğin popülasyonunu doğada sıfırlamak mümkün değil, onun zarar eşiği vardır. Onun zarar eşiğini durdurmak suretiyle zararlı böceklerini imha ediyoruz. Faydalı olanlar tekrar doğaya salıyoruz. Dolayısıyla yapraklarına zarar verirken, fotosentez yapamıyor ağaç kuruyor. Bu şimşir güvelerine karşı Bracon hebetor dediğimiz, faydalı böcek üretimi yapıyoruz laboratuvarımızda üretiyoruz ara konukçusunun üzerinde ve ona bu şekilde salmak suretiyle doğadaki dengeyi korumaya çalışıyoruz. Doğaya çıkacaklar, doğaya salınmış olacaklar ve Şimşir güvesine karşı biyolojik mücadeleyi başlatmış olacağız."