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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayisindeki başarının diğer yüksek teknoloji sektörlerine taşınarak katma değerli üretim ve rekabet gücünün artırılacağını belirtti. Mayıs ayı sanayi üretim verilerini değerlendiren Şimşek, yüksek teknolojili üretimde yıllık yüzde 7,9 artış olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayisinde yakalanan başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak, katma değerli üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Şimşek, NSosyal medya hesabından mayıs ayı sanayi üretim verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Sanayi üretiminin mayısta beş çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda gerilediğini ifade eden Şimşek, "Buna karşın, ilk beş ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık yüzde 1 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artışın mayısta yüzde 7,9 olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayisinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkarken, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor, üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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