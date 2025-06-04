Şimşek, Lüksemburg'da İkili İlişkileri Geliştirmek İçin Görüştü

Şimşek, Lüksemburg'da İkili İlişkileri Geliştirmek İçin Görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg'da Başbakan ve Maliye Bakanı ile görüştü. İkili ilişkilerin genişletilmesi ve stratejik işbirlikleri konularında anlaşma yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Maliye Bakanı Gilles Roth ile görüştü.

Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olan Lüksemburg'un Türkiye için önemli ortak olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Dijital inovasyondan sürdürülebilir finansa, üretimden Gümrük Birliğinin modernizasyonuna, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine kadar ikili ilişkilerimizi genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Üçüncü ülkelerde yeni işbirliği alanlarının kilidini açmak ve ortak iş fırsatlarını keşfetmek amacıyla Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık. Sıcak misafirperverliğiniz için minnettarım."

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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