Haberler

Bakan Şimşek: "400 milyon avroluk finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyoruz"

Bakan Şimşek: '400 milyon avroluk finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklendiğini ve enerjide dönüşümün hızlandırıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada yeşil dönüşümün önemine dikkat çekti. Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik politikalarını sürdüreceğini ifade eden Şimşek, "Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı" dedi.

Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
YKS yolunda acı kaza! Genç yaşında hayatını kaybetti

YKS yolunda acı kaza! Genç yaşında hayatını kaybetti
Cennet adasında kabus! Alevler oteli sardı, 1700 kişi tahliye edildi

Cennet adasında kabus! Alevler oteli sardı, 1700 kişi tahliye edildi
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi

YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...