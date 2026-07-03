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Bakan Şimşek, haziran ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziranda ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini belirterek, uygulanan politikalar sayesinde ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını ve dış dengede sürdürülebilir iyileşme sağlandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziranda takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini belirterek, "Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haziranda takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalatın güçlü seyrettiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı. İthalat artışı ise yüzde 4,6 ile daha sınırlı gerçekleşti. İhracatta olumlu görünüme rağmen enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacaktır. Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz. Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
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