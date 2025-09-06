Haberler

Simav'da Sel ve Su Baskını Tarım Alanlarını Vurdu

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Esenbağ Köyü'nde meydana gelen yoğun yağış sonrası sel ve su baskınının tarımsal alanlarda oluşturduğu zararları yerinde tespit etti. Yetkililer, afet sonrası üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Esenbağ Köyü'nde dün meydana gelen yoğun yağışın ardından sel ve su baskınının tarımsal alanlarda oluşturduğu zararların yerinde tespit edildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri 5 Eylül 2025 tarihinde Simav Esenbağ Köyü'nde meydana gelen yoğun yağışın ardından, oluşan sel ve su baskınının tarımsal alanlarda oluşturduğu zararları yerinde tespit ederek tutanak altına aldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, afet sonrası üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
