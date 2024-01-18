Simav'da Jeotermal Enerji Potansiyeli Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermal sahasının potansiyelinin belirlenmesi, jeotermal enerjinin daha verimli ve sürdürülebilir olarak kullanmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Simav jeotermal sahasının potansiyelinin belirlenmesi jeotermal enerjinin daha verimli ve sürdürülebilir olarak kullanmak adına Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, Simav Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Göksel Ilgaz, Kütahya İl Özel İdaresi Jeoloji Mühendisi Mehmet Çağlar, Jeotermal Şefi Mehmet Pınar ve OSB Harita Mühendisi Said Can Peke ile birlikte, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Demir ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile bir araya geldi.

Toplantı sonrasında İzmir Jeotermal Genel Müdürü ve Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ziyaret eden heyet, İzmir jeotermalde teknik incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA