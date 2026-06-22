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Simav'da arpa demonstrasyonlarında kontroller sürüyor

Simav'da arpa demonstrasyonlarında kontroller sürüyor
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Kütahya'nın Simav ilçesinde arpa üretiminde verim ve kaliteyi artırmak için yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri farklı arpa çeşitlerinin gelişimini kontrol ediyor. Bölge şartlarına uygun çeşitlerin belirlenmesi ve üreticilere rehberlik edilmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde arpa üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında demonstrasyon alanlarındaki kontroller devam ediyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Kuşu Beldesi'nde, Sabribey, Sayım-40 ve Burakbey arpa çeşitlerine ait demonstrasyon alanlarında inceleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde arpa çeşitlerinin gelişim durumu değerlendirilirken, üretim süreçlerine ilişkin gözlem ve takip faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Demonstrasyon çalışmalarıyla bölge şartlarına uygun çeşitlerin performanslarının belirlenmesi ve üreticilere rehberlik edilmesi amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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