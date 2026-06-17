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Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor

Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor
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Mersin'in Silifke ilçesinde coğrafi işaret tescilli çileğin hasadı sürüyor. Kilogramı 25 liradan alıcı bulan çilek, yurt içi ve dışına gönderiliyor. Hasat, yaylalarda devam edecek.

Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileği, hasadın sürdüğü tarlalarda kilogramı 25 liradan alıcı buluyor.

Silifke ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda üretilen çilekte hasat mesaisi devam ediyor.

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyve, sabahın erken saatlerinde tarım işçilerince toplanıyor.

Tarlada kilogramı 25 liradan alıcı bulan coğrafi işaret tescilli çilek, yurt içi ve dışına gönderiliyor.

Hasat yaylalarda sürecek

Çeltikli Mahallesi'ndeki üreticilerden Deniz Gürbüz, gazetecilere, hasat sezonunun verimli geçtiğini söyledi.

Seraların ardından açıkta yetiştirdikleri meyveleri topladıklarını belirten Gürbüz, "Şu anda ovadaki son hasatları gerçekleştiriyoruz. Sonraki süreçte hasat, kademeli olarak yayla bölgelerine kayacak. Bu sayede ilçemizde uzun hasat sezonu yaşanıyor." dedi.

Gürbüz, ilçede 40 ile 60 bin ton arasında çilek üretimi yapıldığını ifade ederek şöyle dedi:

"İlçemizde yetiştirilen çilekler iri yapısı, koyu rengi, aroması ve sertliğiyle dikkati çekiyor. Sert yapısı özellikle ihracat açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle Silifke çileği dış pazarlarda yoğun talep görüyor. Üretilen çileklerin önemli kısmı Rusya, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri'ne gönderiliyor."

Kaynak: AA / Murat Pancar
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