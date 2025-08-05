Şile'deki Taşınmazın Özelleştirme İhalesinde Rekor Teklif

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İstanbul'un Şile ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 80 milyon 500 bin lirayla Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

İstanbul'un Şile ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 80 milyon 500 bin lirayla Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İstanbul'un Şile ilçesindeki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesi Doğancılı Mahallesi'nde bulunan 6 bin 789,43 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 80 milyon 500 bin lirayla Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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