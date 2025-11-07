Haberler

Siirt'te Sınai Mülkiyet Hakları ve Coğrafi İşaretler Konferansı Düzenlendi

Siirt'te Sınai Mülkiyet Hakları ve Coğrafi İşaretler Konferansı Düzenlendi
Güncelleme:
Siirt'te gerçekleştirilen konferansta, Vali Kemal Kızılkaya, Siirt'in çok kültürlü yapısını ve gastronomi potansiyelini vurguladı. Tescillenen yerel değerlere dikkat çekerek, bu çalışmaların yerel ekonominin canlandırılmasındaki önemini belirtti.

Siirt'te Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Hakları ve Coğrafi İşaretler farkındalık konferansı düzenlendi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen konferansa, Vali Kemal Kızılkaya, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, Siirt'in farklı dillerin, inançların ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir kardeşlik şehri olduğunu söyledi. Bu çok kültürlü yapısı, ili yalnızca tarihsel bir değer merkezi değil, aynı zamanda hoşgörünün, sevginin ve huzurun simgesi haline getirdiğini belirten Vali Kızılkaya, "Bugün, yapılan yatırımlar ve yürütülen projelerle Siirt, devlet-vatandaş kucaklaşmasının yaşandığı bir huzur adası konumuna gelmiştir. Gastronomik değerler, şehirlerin kimliğini güçlendiren, turistik çekim merkezlerini daha cazip hale getiren önemli unsurlardır. Siirt, bu açıdan bakıldığında bir gastronomi kentidir. Ancak mutfağımızın zenginliği, ülke genelinde henüz hak ettiği tanınırlığa ulaşamamıştır" dedi.

Siirt'in gastronomi potansiyelini bir marka değeri haline dönüştürmek için valilik olarak her türlü desteği vermeye kararlı olduklarını aktaran Vali Kızılkaya, "Bugün itibarıyla, coğrafi işaretle tescillenen Siirt battaniyesi, Siirt perde pilavı, Pervari balı, Siirt büryan kebabı, şal-şepik kumaşı, Tillo heriresi, Siirt kuru ekmeği, Siirt içli köftesi (Kitel), Siirt gebole tatlısı, Siirt bıttım sabunu ve son olarak Siirt fıstığı, ilimizin tescillenmiş değerleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, başvuru aşamasında olan Siirt bumbarı, Siirt pırtike çorbası, Siirt varak keek tatlısı ve Zivzik narı gibi ürünlerimizle ilgili çalışmalar da titizlikle devam etmektedir. Bu çalışmalar sadece birer tescil süreci değil, aynı zamanda yerel üretimin güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve ekonominin canlandırılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Marka ve patent alanında güçlü bir altyapı oluşturulması halinde, Siirt'te yerli girişimcilik, teknoloji üretimi ve yenilikçilik gelişecek turizm, tanıtım ve ihracat açısından da yeni fırsatlar doğacaktır" diye konuştu. - SİİRT

Haberler.com
500

