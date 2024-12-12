Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Siirt'te Kadın Girişimcilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Siirt'te Kadın Girişimcilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle kadın girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, girişimcilere sağlanan desteklerin yenilenen şartlarını ve fırsatları paylaştı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle kadın girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Siirt TSO İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meltem Gelgen Eker ve birçok kadın girişimci katıldı.

Toplantıda KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, kurumun girişimcilere sağladığı desteklerin yenilenen şartlarını ve kadın girişimciler için sunulan fırsatları katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte girişimcilerin desteklerden daha etkin şekilde faydalanabilmesi adına öneriler ve iş fikirleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kadın girişimcilerin ilgi gösterdiği program, Siirt'te girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Toplantıya Siirt TSO İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meltem Gelgen Eker ve birçok kadın girişimci katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kimseye cevap veremeden içeri girdi
img

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi
img

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Holding 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Başak, Kova burcu yorumu! 13 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Holding 2. bölüm tek parça HD izleme linki! Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.