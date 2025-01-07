Siirt'te 2024 Yılında 1 Milyon 200 Bin Varil Petrol Üretildi
Siirt'te TPAO tarafından yürütülen projelerle 2024 yılında 1 milyon 200 bin varil petrol üretildi. Valilik, projelerin toplam maliyetinin 728 milyon 328 bin lira olduğunu duyurdu.
Siirt'te 2024 yılında 1 milyon 200 bin varil petrol üretildi.
Valilikten yapılan açıklamada, TPAO tarafından yürütülen 4 projenin toplam maliyetinin 728 milyon 328 bin lira olduğu, toplamda 4 varil, 5 petrol sahası ve üretim yapan kuyu sayısının 54 olduğu belirtildi. Açıklamada, 2024 yılında 1 milyon 200 bin varil petrol üretildiği kaydedildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi