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Siirt'in Zivzik Narı: Lezzeti ve Faydalarıyla Dikkat Çekiyor

Siirt'in Zivzik Narı: Lezzeti ve Faydalarıyla Dikkat Çekiyor
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Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde yetişen Zivzik narı, doğal ve organik olmasıyla dikkat çekiyor. Kilosu 30 liradan satılan nar, bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler ile dolu. Mart ayına kadar tazeliğini koruyarak bölgeden Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor.

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde yetişen, kendine has lezzetiyle bilinen "Zivzik" narı kilosu 30 liradan satılıyor.

Siirt'in kırsal alanlarında yetişen Zivzik narı, hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücutta çeşitli hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlıyor. Uzun süre dayanıklı olmasıyla bilinen Zivzik narı, mart ayına kadar tazeliğini koruyarak tezgahlarda yer bulmaya devam ediyor.

Kilosunun 30 lira olduğunu belirten satıcı Sadık Yılmaz, narın Pervari köylerinden geldiğini ifade etti. Yılmaz, "Zivzik narında gübre ve ilaç bulunmuyor. Doğal ve organiktir. Zivzik narı mart ayının sonuna kadar tezgahlarda kalıyor. Narın içinde bulunan vitaminlerden dolayı grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Doğu bölgesinin her yerine, İstanbul'a, Ankara'ya Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyor" dedi.

Müşteri Selim Dündar ise bir kasa Zivzik narı alıp İstanbul'a göndereceğini belirterek, "Nar çok meşhurdur. Bizden sürekli isteniyor. Biz gönderdikçe tekrar istiyorlar" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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