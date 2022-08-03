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Siirt haberi: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu KÖYDES toplantısına katıldı

Siirt haberi: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu KÖYDES toplantısına katıldı

Siirt haberler... Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

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Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Hacıbektaşoğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Cihangir Bayram, ilgili kurum amirleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, Siirt için tahsis edilen 23 milyar 319 milyon 342 TL KÖYDES ödeneğinin ilçeler bazında yol, ulaşım hizmetleri ile köy içme suyu alanlarında ihtiyaçların tespiti ve değerlendirilmesi yapıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, toplantıda köylere yapılacak yatırımların proje süreçlerinin her aşamasının titizlikle takip edilmesini, ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması yönünde ilçe kaymakamları ile ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

KÖYDES projelerinin köylere hayat verdiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, köyde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarının yükseltildiği sözlerine ekledi.

Toplantıda, yürütülecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Osman Hacıbektaşoğlu Fatih Kurt Hisarcık Siirt Ekonomi Haberler

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