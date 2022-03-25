Sigortam.net tüm teknolojik altyapısını yeniledi

Sigortam.net, teknolojiye ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla, logosundan web sitesine tüm altyapısını yeniledi.

Oyuncu Cengiz Bozkurt'un yüzü olduğu yeni reklam filminin de gösterildiği ve Sigortam.net'teki dönüşümün detaylarının paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Sigortam.net CEO'su Bora Uludüz, yeni nesil teknolojik çözümleri insan dokunuşuyla harmanlayarak sigorta alanında müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Sigortam.net'in 22 yıldır sektörde öncü adımlar atan bir şirket olduğunu belirten Uludüz, "Ülkemizin en büyük insurtech markasıyız. Insurtech dikeyinde penetrasyonu artırma hedefimiz var. Hem teknolojik altyapımız hem nitelikli insan gücümüzle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Fintech ekosisteminin parlayan yıldızı insurtech, sektördeki tüm paydaşların yaşamlarını kolaylaştıracak inovatif çözümleri bünyesinde barındırıyor. Biz de inovatif bir yaklaşımla müşterilerimize sunduğumuz hizmeti mükemmelleştirmek amacıyla tüm teknolojik altyapımızı yeniledik." diye konuştu.

Uludüz, karmaşık bir ürün olan sigortayı çok daha anlaşılır, basit, uygun ve erişilebilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Yeni dönemde müşterilerin kafalarındaki soru işaretlerine daha net yanıtlar bulabilecekleri bir yapıya kavuştuklarını vurgulayan Uludüz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de dijital sigortacılığın lider pazaryeriyiz. 22 farklı sigorta şirketiyle çalışıyoruz. Toplumda sigorta bilincini geliştirmeyi de önemli bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yeni dönemde müşterilerimize tüm tekliflerin yanı sıra düşük fiyat, geniş kapsam ve fiyat-performans açısından üç alternatifli şeffaf bir yönlendirme sunmaya başladık. Bu teknolojinin arkasında güçlü bir yapay zeka algoritması var.

Dünyanın en iyi örneklerinden yola çıkarak oluşturduğumuz yeni sitemizi, bünyemizdeki Türk mühendisleri ve Türk yazılımcıları geliştirdi. Müşterilerimizin ihtiyacı ve menfaati odak noktamız. Bu nedenle şeffaf ve doğru bilgilendirme kırmızı çizgimiz. Buradaki şeffaf yönlendirme ve bağımsız skorlama altyapısı için ülkemizin köklü üniversitelerinden ODTÜ ile çalışıyoruz."

Uludüz, kamuoyunda yüksek bilinirliği olan ve Sigortam.net markasıyla özdeşleşen keçi logosunun da bu yenilenme yolculuğunda genç ve animatik bir keçiye dönüştüğünü aktardı.

Yeni animatik logonun şirketin dinamizmine ve enerjisine atıf yaptığını dile getiren Uludüz, "Genç ve sempatik keçimiz, bizim insana dokunan, cana yakın, ihtiyaç halinde birden ortaya çıkan, sorunları çözen ve müşterimizi kollayan yaklaşımımızı yansıtıyor." dedi.

Sigortam.net'in yeni reklam yüzü oyuncu Cengiz Bozkurt'un da katıldığı basın toplantısında şirketin yeni reklam filmi de ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Müşteriler için kafa netliği mesajının verildiği reklam filmi, şirketin müşterilerine 7/24 kesintisiz bir biçimde sunduğu şeffaf hizmeti eğlenceli bir dille yansıtıyor.