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Sigorta Sektöründe Meslek Odası Kurulması Talebi

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Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, sigorta sektöründe yaşanan değişimlerin ve zorlukların sektör için bir meslek odası kurulmasını zorunlu kıldığını belirtti. Acentelerin güvenli bir çatı altında toplanması gerektiğini vurgulayan Alkış, iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçen sigorta sektörü, meslek odasının kurulmasını istiyor.

Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, sektörde yaşanan dönüşümü ve acentelerin karşılaştığı zorluklara ilişkin yaptığı açıklamada, eskiden sadece tek bir sigorta şirketiyle çalışan acentelerin, bugün birçok şirketle iş yapar hale geldiğini, ancak bu genişleyen çalışma ağının, acentelere daha fazla esneklik sağlarken, aynı zamanda ciddi rekabet ve ilişkilerde hassasiyet gerektiren zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Alkış, ekonomideki dalgalanmaların sigorta sektörünü derinden etkilediğini belirterek, faizlerin yükselmesi, enflasyon ve maliyet artışlarının sektörde rekabeti daha da sert hale getirdiğini vurguladı. "Bugün sektörde bir yandan fiyat rekabeti hızla artarken, diğer yandan kasko gibi alanlarda fiyatlar düşüyor, acentelere trafik sigortası yapabilmesi için belirli oranlar uygulanıyor. Bu tür düzenlemeler, acentelerin iş yapma şeklini değiştiriyor ve onlara yeni zorluklar getiriyor" diyen Alkış, acentelerin bu dinamik süreçte ayakta kalmak için yoğun çaba harcadığını kaydetti.

Özellikle, bir acentenin bir yandan iş yaptığı şirketle ertesi gün rakip duruma gelmesi gibi çelişkili durumların, sektördeki iş ilişkilerini zorladığını ifade eden Alkış, "Acenteler olarak çoğu zaman elimizde bir karar gücü olmadan, bize çizilen yol haritasına göre hareket etmek zorundayız. Şirketlerimiz 'sat' dediğinde satıyoruz, 'satma' dediğinde duruyoruz. Ancak bu değişen rekabet ortamı, psikolojik olarak da zorlayıcı hale geliyor" dedi.

"Meslek odamız için birlikte güçlenme zamanı"

Abdulcelil Alkış, sigorta sektöründe sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulabilmesi için sektörde bir meslek odasının kurulmasının şart olduğunu söyledi. Sigorta acenteleri ve şirketlerine bu süreçte birlikte hareket etme çağrısında bulunan Alkış, "Sigorta sektöründe bir meslek odası, acentelere güvenli bir çatı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mesleğin itibarını ve niteliğini artırır. Bu adım, yalnızca sektöre düzen getirmekle kalmayacak, iş birliğini ve dayanışmayı da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Sigorta şirketleri ve acentelerin güçlerini birleştirerek bir meslek odası çatısı altında toplanmasının, yalnızca rekabeti değil, pastayı büyütme anlayışını da öne çıkaracağını vurgulayan Alkış, "Sektörde pastadan pay kapma telaşını bırakıp, pastayı hep birlikte büyütmeyi hedefleyen bir anlayışla hareket etmeliyiz. Bu şekilde, hem acenteler hem de şirketler birlikte kazanır" diye konuştu.

Alkış, sigorta sektörünün geleceği için büyük önem taşıyan meslek odası konusunda sektördeki tüm paydaşlara çağrıda bulunarak, "Acentelik mesleğinin itibarını artırmak ve sektörde kalıcı bir düzen sağlamak için hep birlikte el ele verelim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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