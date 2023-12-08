Sigorta sektörü bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123 büyüdü

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123 büyüyerek 328 milyar lira prim üretimine ulaştığını açıkladı. Gülen, sigortanın ülke gelişmişliği için önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, "Sigorta sektörü bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123'lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştı." dedi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen sigortacılık sektörünün 100, BES'in 20. yılı etkinliğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TSB Başkanı Uğur Gülen, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) İkinci Başkanı Mehmet Verim katıldı.

Etkinlikte konuşan Gülen, sigorta ülkelerin gelişmişliği anlamında göstergelerin en başında gelen konulardan biri olduğunu söyledi.

Gülen, şunları kaydetti:

"Sigorta için görünmeyen bir ev, görünmeyen bir güvence, görünmeyen bir destek diyorum. Vatandaşımıza, ticaret erbabımıza, sanayicimizin bugün sanayinin gelişmesinde, ekonominin gelişmesinde belki ön planda olmayan ama arkalarında huzur içinde yatırım yapmalarını sağlayan muazzam bir kurum, son derece keyifli, son derece hayatın içinde, son derece risklerle karşı karşıya fakat bir o kadar keyifli bir mesleği icra ediyoruz. Sigortacı ekonomiye uzun süreli kaynak ve fon aktararak ekonominin gelişmesine fayda sağlayan bir sektör. Geçmiş 20 yıla baktığımız zaman sigortacılıkta muazzam bir ilerleme olduğunu açıkçası hepimiz görüyoruz. Penetrasyon oranı 2000'lerin başında 1,2'lerden bugün yüzde 2'ler seviyesine geldi. Henüz bu yeterli bir rakam değil fakat geldiğimiz nokta gerçekten çok sevindirici. Diğer taraftan baktığımızda son 20 yıla özellikle 2000-2010 döneminde sigorta sektörü yabancı yatırımcıların en fazla ilgi odağı olan sektörlerden biri haline gelmiştir.

Sigorta pazarı birçok yatırımcı tarafından hala cazip bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. TSB'nin amacı sigorta sektörünün gelişmesini, güçlenmesini sağlayacak politikalar, stratejiler ve öneriler üretmek ve bu önerilerine hem yürütmede hem yasamadaki paydaşlarıyla birlikte paylaşarak Türkiye'nin sigortacılığın gelişmesine fayda sağlamak için çalışan bir örgüt. Sigorta sektörü son bir kaç yıldır büyümeye hızla devam eden bir sektör. Sigorta sektörü bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123'lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştı ve yılın sonu yaklaşırken herhalde bu yılın sonun 500 milyar lira prim üretimini aşan bir sektör ile karşı karşıya kalacağız. 6 Şubat'ta yaşadığımız üzüntülü deprem hadisesine rağmen sektörümüzün aktif büyüklüğü 1,2 trilyon liraya ulaşmıştır."

SEDDK İkinci Başkanı Mehmet Verim ise kasko sektörünün aşağı yukarı sigorta sektörünün yüzde 50'sini oluşturduğunu söyledi.

Verim, "Trafikte zarar oluştuğunda şirketlerin öz kaynakları müthiş bir şekilde eriyor. Dolayısıyla biz şirketleri, sektörleri, branşları kendi dinamiklerine bırakmak zorundayız." diye konuştu.