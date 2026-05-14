Siemens Mobility, İtalyan demir yolu teknolojileri şirketi Mermec'i satın alıyor

Siemens Mobility, demir yolu teknolojileri alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla İtalyan Mermec Group'un ana faaliyet alanlarını satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Siemens Mobility'den yapılan açıklamada, demir yolu sinyalizasyonu, elektrifikasyon, arıza tespiti ve ölçüm teknolojileri alanlarında uzmanlaşan Mermec Group'un esas iş kollarının satın alınması için, finansal şartların gizli tutulması şartıyla mutabakata varıldığı belirtildi.

Resmi onay süreçlerine tabi olan satın alma işleminin, 2026 takvim yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Bu arada, İtalyan basınında yer alan haberlerde ise söz konusu satın alma bedelinin yaklaşık 1,2 milyar avro seviyesinde olduğu öngörülüyor.

Monopoli merkezli Mermec, özellikle altyapı takibinde kullanılan ölçüm trenleriyle tanınıyor.

Bünyesinde 1700 çalışan barındıran şirket, gelirinin yüzde 75'ini İtalya iç pazarından elde ediyor. Şirketin, daha önce Japon Hitachi Rail'den satın aldığı Fransa, İngiltere ve Almanya'daki sinyalizasyon faaliyetleri ise bu anlaşmanın kapsamı dışında tutuldu.

Bu stratejik hamleyle Siemens, İtalya'daki ana hat demir yolu altyapısını modernize etmeyi ve dijitalleştirmeyi amaçlıyor.

Mermec'in bağlı olduğu Angelo Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Vito Pertosa, satışa ilişkin değerlendirmesinde, resmi olarak dokuz aydır emekli olduğunu ve sağlık durumunun şu sıralar iyi seviyede bulunmadığını aktardı.

Çocuklarının kendi şirketleriyle kendi yollarını çizdiğini belirten Pertosa, "Bu nedenle, Mermec'i bugün olduğu yere getiren değerli çalışma arkadaşlarımın geleceğini güvence altına almak için sektörün en güçlü grubunu aradım. Siemens çatısı altında olmak, onlara küresel ve inovasyon odaklı bir ortam sunacak." ifadelerini kullandı.