Siemens Healthineers Türkiye, Great Place to Work sertifikası kazandı

Siemens Healthineers Türkiye, çalışanlarının doğrudan geri bildirimleriyle şekillenen kurum kültürü sayesinde, Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası bağımsız değerlendirme otoritesi Great Place to Work'ün düzenlediği anketle çalışanlar, şirketin sunduğu çalışma ortamı, güven düzeyi ve şirket kültürü hakkında anonim olarak görüşlerini paylaşma fırsatı buldu.

İşe alım, bağlılık, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık, ödüllendirme sistemleri ve karşılıklı saygıya dayalı şeffaf bir kurum kültürüne dair soruların da yer aldığı anket sonucunda Siemens Healthineers Türkiye, ankete yüksek katılım oranıyla sertifikayı almaya hak kazandı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki merkezlerinde ve saha operasyonlarıyla uzun yıllardır uzaktan çalışma kültürüne ve deneyimine sahip olan şirket, Kovid-19 salgını dönemi başlangıcında "Sen Neredeysen Healthineers Orada" özdeyişiyle çalışanlarına esnek çalışma modeline geçtiğini duyurmuştu. Esnek çalışma modeline tüm dünyada "Healthineers Way Of Working" (HWOW) adını veren şirket, "Sen Neredeysen Healthineers Orada" diyerek çalışanların kendilerine ve işinin gerekliliklerine en uygun çalışma ortamını seçmesine imkan veriyor.

Ofis ortamını ise kişisel verimliliği iyileştirmek, dijitalleşmeyi desteklemek, yaratıcılığı artırmak ve ekip ruhuna odaklanmak üzere 2023'te yenileyen şirket, fiziksel çalışma koşullarının yanında yarattığı kurum kültürüyle de çalışanlarından olumlu geri bildirimler alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Enis Sonemel, Great Place to Work sertifikasını gurur duydukları şirket kültürünün çalışanları tarafından da tescillenmesi olarak gördüklerini belirtti.

137 yıldır bu topraklarda faaliyet gösteren bir şirket olarak, Great Place to Work sertifikasının bir sonuç değil, kültürlerinin doğal bir yansıması olduğunu aktaran Sonemel, şöyle devam etti:

"Her bir çalışanımızın sesini dinleyerek yüz yılı aşkın bir sürede oluşturduğumuz şirket kültürümüz, Healthineers Way of Working çalışma modelimizle birleşerek daha özgür, esnek ve çevik hale geldi. Aynı zamanda kurduğumuz çalışma modeli, sadece esneklik değil, aynı zamanda sorumluluk ve yaratıcılığı da beraberinde getiriyor. Çalışma ve iş yapış şeklimizin sağladığı özgürlükle yüklendiğimiz yüksek sorumluluk duygusu, bizi daha da güçlü bir ekip haline getirdi. Bugün geldiğimiz noktada, sadece iyi bir iş yeri değil, birlikte sürekli gelişen bir topluluğa dönüştük. Bu sertifika da bu dönüşümün en somut göstergesi."

"Attığımız her adımı, çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve seslerini merkeze alarak planlıyoruz"

Siemens Healthineers Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Deniz Demir Yeniay da 2025 mali yılının sonuna kadar tüm dünyada çalışanlarının yüzde 80'inden fazlasını temsil eden ülkelerde Great Place to Work sertifikası alarak aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlamak ve çalışanlarının bu sertifikaya sahip ülkelerde çalışıyor olmaktan gurur duymasını sağlamayı da hedeflediklerini kaydetti.

Yeniay, Great Place to Work'ün sadece bir sertifika olmadığını, çalışanlarının sesinin, beklentilerinin ve değerlerinin iş kültürlerine yansımasının resmi olduğunu vurguladı.

Siemens Healthineers Türkiye'de çalışan deneyimi, yalnızca bir insan kaynakları hedefi olmadığını, aynı zamanda şirketlerinin bir pusulası olduğunun altını çizen Yeniay, "Bu pusulanın doğru yönü göstermesi için, gerçek geri bildirimlerin şeffaflıkla paylaşıldığı, kapsayıcı ve güvene dayalı bir ortam yaratmak en temel önceliğimiz. Attığımız her adımı, çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve seslerini merkeze alarak planlıyoruz. Sadece duymak da yetmez, çalışanlarımızın geri bildirimlerini gerçekten anlamaya çalışan ve bu geri bildirimleri stratejilerimize entegre eden bir sistem kurduk. Asıl fark yaratan bu. Çalışanlarımızın bu yaklaşımı benimseyip katkı sunması, bizim için büyük onur ve aynı zamanda gelişim yolculuğumuzda en güçlü motivasyon kaynağımız." değerlendirmesinde bulundu.