SIBUR'un Sibirya'daki ek polipropilen tesisinin yüzde 82'sinin tamamlandığı açıklandı

Güncelleme:
Rusya'nın SIBUR şirketi, Batı Sibirya'daki ek polipropilen tesisi projesinin yüzde 82'sinin tamamlandığını duyurdu. Tesisin, ambalajlamadan otomotiv üretimine kadar çeşitli endüstrilere önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR, ihracat pazarları arasında Türkiye'nin de yer aldığı Batı Sibirya'daki ek polipropilen tesisi projesinin yüzde 82'sinin tamamlandığını bildirdi.

SIBUR'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Sibirya bölgesinde inşa edilen ülkenin en büyük petrokimya tesisi ZapSibNeftekhim'deki (ZapSib) kapasite artırma çalışmalarına dair bilgilere yer verildi.

ZapSib bünyesindeki ek polipropilen üretim projesinin yüzde 82'sinin tamamlandığına işaret edilen açıklamada, tesisin, projede öngörülen 2027 yılı öncesinde devreye alınabileceği kaydedildi.

Açıklamada, projeyle ambalajlamadan, otomotiv üretimine kadar çeşitli endüstriler için en önemli polimerlerden biri olan polipropilenin yıllık üretiminin 570 bin ton artacağı belirtildi.

ZapSibNeftekhim Genel Müdürü Andrey Kugaevsky, konuya dair yaptığı açıklamada, ek kapasitenin, Rusya'nın söz konusu malzemenin küresel üretimindeki rolünü önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı.

Bu arada inşasında Türk işçi ve mühendislerin de yer aldığı ZapSib, 2019'da üretime başladı.

Yıllık 2,5 milyon ton kapasitesiyle Rusya'nın en büyük polietilen ve polipropilen üretim tesisi özelliğini taşıyan tesisten Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Güneydoğu Asya bölgelerine ihracat gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
