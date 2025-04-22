(Sibel) Huawei, ICT Day 2025 etkinliğinde endüstriyel dönüşümün yol haritasını paylaştı

Huawei, ICT Day 2025 etkinliğinde yapay zeka, bulut, 5G ve nesnelerin interneti çözümleriyle endüstriyel dijital dönüşümdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei ICT Day 2025, 18 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirildi. "Endüstriyel Dijital Zekayı Hızlandırmak" temasıyla sektör temsilcileri ve iş ortaklarını bir araya getiren etkinlikte, dijitalleşmenin yapı taşları olan yapay zeka, bulut teknolojileri, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi başlıklar gündeme taşındı. Huawei'in stratejik büyüme vizyonu, çözüm ortaklığı yaklaşımı ve sürdürülebilir inovasyon hedefleri gün boyu süren oturumlarda katılımcılarla paylaşıldı.

Huawei ICT Day kapsamında gerçekleştirilen sunum ve panellerde, dijital dönüşümün endüstriyel alanda nasıl hız kazanabileceğine dair önemli mesajlar verildi. Ana oturumların ardından eş zamanlı olarak düzenlenen "Ekosistem İş Ortakları Zirvesi", "Üretim ve Perakende Zirvesi" ve "Finans Zirvesi"nde sektörlere özel çözüm ve stratejiler masaya yatırıldı. Katılımcılar, Huawei'in teknolojik çözümlerinin sahada nasıl uygulandığını başarı hikayeleri ve referans projelerle doğrudan dinleme fırsatı buldu.

Etkinliğin ana oturumları kapsamında, "5G, AI ve IoT Ekseninde Kurumsal Dönüşüm", "Endüstriyel Dijital Zeka Hızlandırıcısı", "Verinin Gücünü Ortaya Çıkaracak Akıllı Bir Altyapı Oluşturmak" ve "Kurumsal Ağ Çözümleri ile Geleceği Şekillendirmek", gibi başlıklar öne çıktı. Huawei'in referans projelerinin aktarıldığı sunumlar da etkinlikte ilgiyle takip edildi. Etkinlik sonunda, 18 farklı kategoriden 29 iş ortağına performans ödülleri takdim edildi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, Huawei'nin toplam gelirinin yüzde 22,4 artışla 862 milyar Yuan'a ulaştığını ve bu büyümenin bilişim altyapısı, bulut bilişim, dijital enerji ve tüketici iş gruplarındaki dengeli gelişimle sağlandığını belirtti.

Shi, Türkiye'de sanayide dijital dönüşümü hızlandırma hedefiyle yapay zeka, 5G ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri iş ortaklarıyla entegre ettiklerini vurguladı.

Huawei Cloud Türkiye'nin yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaşarak hem yerel hem de uluslararası uyumluluğu sağlayan tek bulut sağlayıcısı konumuna geldiğini aktaran Shi, şunları kaydetti:

"Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nde görev yapan 1000'i aşkın uzman 30'dan fazla ülkeye ileri yazılım çözümleri sunuyor. Bu merkez aynı zamanda Türkiye pazarının özel ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka, bulut ve 5G alanlarında özelleştirilmiş teknolojiler geliştiriyor. Türkiye'deki üretim yatırımları sayesinde bugüne kadar 200 binden fazla yerelleştirilmiş ürün üretildi. Bu yaklaşım 'Türkiye'de kök salan, Türkiye için çalışan' bir vizyonun ürünüdür."

"Huawei gibi şirketler ekosistemin büyümesinde etkin rol oynuyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İmamoğlu da Huawei'nin Türkiye'deki uzun soluklu faaliyetlerine ve teknoloji ekosistemine sunduğu katkılara dikkati çekti.

İmamoğlu, "Türkiye'de 22 yıldır faaliyetlerini sürdüren, üniversitelerimizle, kamu kurumlarımızla işbirliği içinde çalışan, AR-GE mühendisleriyle bilgi birikimini bu topraklarda geliştiren Huawei'e, bu etkinliği düzenleyerek sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirme nezaketini gösterdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde özel sektör iş birliklerinin önemine işaret eden İmamoğlu, Huawei gibi şirketlerin yerli ekosistemin büyümesinde etkin rol oynadığını aktardı.

İmamoğlu Türkiye'deki AR-GE ve tasarım faaliyetlerine ilişkin güncel verileri ile ilgili şunları paylaştı:

"2008'de sadece 20 AR-GE merkezimiz varken bugün 58 ilimizde 1347 AR-GE merkezi, 28 ilde ise 337 tasarım merkezi faaliyet gösteriyor. Toplamda 1684 merkezde 97 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Bugün burada bulunan 141 firmanın 36'sının toplam 61 AR-GE ve tasarım merkezi bulunuyor ve bu merkezlerde yedi bin 190'dan fazla kişi görev yapıyor. Bu veriler, ülkemizin teknoloji üretimindeki yetkinliğini ve özel sektörün bu alandaki katkısını açıkça ortaya koyuyor."

"Birlikte kazanmaya devam edeceğiz"

Huawei Enterprise Türkiye Genel Müdürü Wang Junyuan ise şirketin geçen yıl iş ortaklarıyla kurdukları güçlü güven ilişkisi sayesinde yüzde 23 büyüme kaydettiklerini belirtti.

Junyuan, bu başarıda, iş birliğine dayalı çalışma kültürlerinin ve pazardaki fırsatları doğru okuma becerilerinin payının büyük olduğuna değinerek, her zorluğun beraberinde yeni fırsatlar getirdiğine inandıklarını aktardı.

Özellikle yapay zeka ve verimlilik odaklı çözümleriyle finans, enerji, üretim, kamu ve ulaştırma gibi kritik sektörlerde güçlü bir konum elde ettiklerini vurgulayan Junyuan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığım ilk günden bu yana, ekosisteme ve kanal tarafına duyduğum güven hep yüksek oldu. Pazarda şeffaflık, regülasyonlara uyum ve uzun vadeli ilişkilere dayalı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu da bize sürdürülebilir başarı ve daha da önemlisi, karşılıklı kazanç getirdi. Bugün burada hep birlikte olmamız da bunun en güzel göstergesi. Önümüzdeki dönemde de birlikte mücadele etmeye ve birlikte kazanmaya devam edeceğiz."