Show Gross Büyükçekmece'de hizmet vermeye başladı

Show Market, "toptan fiyatına alışveriş" fırsatı sunacak şekilde tasarlanan Show Gross markasıyla Büyükçekmece'de hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Show Gross, modern iç mimarisi, yüksek tavanlı ferah alanları, dijital kasa sistemleri, geniş otopark kapasitesi ve ergonomik raf düzeniyle, alışverişi hızlı, ekonomik ve keyifli hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni mağaza konseptiyle Show Market, "ulaşılabilir kalite" özdeyişini toptan-perakende çizgisinde yeniden tanımlıyor.

Show Market, yıllar içinde oluşturduğu tedarik ağı, lojistik altyapısı ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sektörde elde ettiği marka kimliğini şimdi daha kapsamlı bir alışveriş modeliyle buluşturuyor.

Bu kapsamda ilk mağaza, İstanbul Büyükçekmece D100 aksında, yaklaşık 3 bin metrekarelik geniş satış alanına sahip konseptiyle hizmete açıldı. Bu yeni mağaza, toptan fiyat avantajı, modern alışveriş deneyimi ve yüksek hizmet standardı sunarak, hem profesyonel müşterilere hem de bireysel tüketicilere aynı çatı altında yeni bir değer önerisi getiriyor.

Show Market, 1998'den bugüne edindiği tecrübesinin üzerine inşa ettiği bu dönüşümle birlikte, güçlü sermaye yapısı, yenilikçi yönetim anlayışı, modern lojistik ve depolama altyapısı, geniş tedarikçi ve üretici ağı sayesinde Show Gross markasını kısa sürede Türkiye'nin farklı bölgelerine yaymayı hedefliyor.

Show Gross ile sürdürülebilir büyüme hedefi

Planlanan yayılım, yalnızca satış hacmini değil, aynı zamanda yerel üreticiyle güçlü işbirliği, bölgesel istihdam artışı ve sürdürülebilir tedarik zinciri modeli ile sektöre kalıcı katkılar sunmayı amaçlıyor.

Show Gross, Show Market'in "yerel köklere dayalı, global vizyonlu" marka yaklaşımının bir uzantısı olarak konumlanıyor. Yeni dönemde marka, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde güçlü ve sürdürülebilir bir mağazacılık ağı kurmayı ve tüketici alışkanlıklarını kalıcı biçimde değiştirecek alışveriş kültürü yaratmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Show Market Genel Müdürü Bayram Taş, 1998'den bu yana perakende sektöründe güven, istikrar ve hizmet kalitesiyle yol aldıklarını belirtti.

Taş, Show Gross markalarının bu birikimin yeni dönemdeki yansıması olacağını vurgulayarak, "Amacımız sadece yeni bir mağaza açmaktan ziyade, alışverişin doğasını dönüştürmek, tüketiciye gerçek değer sunan, sürdürülebilir ve yenilikçi bir model inşa etmektir. Büyükçekmece E5 aksındaki ilk mağazamız, bu vizyonun ilk adımı olacak. Tüm ekosistemimizle, aynı kalite ve fiyat istikrarını sağlayacak bir ağ kurma hedefiyle ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.