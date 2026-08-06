Türkiye-Vietnam uçuş kapasitesi artırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, hava yolu işletmelerinin yolcu seferlerine ilişkin kapasiteleri artırıldı.

SHGM'den yapılan yazılı açıklamada, SHGM ile Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik müzakere toplantıları yapıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt başkanlığındaki Türk heyetiyle, Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Uong Viet Dung başkanlığındaki heyet arasında yapılan görüşmelerin dostane ve yapıcı bir atmosferde tamamlandığı, müzakereler sonucunda iki ülke hava ulaştırma ilişkilerinin hukuki ve ticari altyapısını güçlendiren yeni bir mutabakat zaptının imzalandığı ifade edildi.

Mutabakat zaptıyla, Türk ve Vietnamlı hava yolu işletmelerinin iki ülke arasında gerçekleştirebilecekleri yolcu seferlerine ilişkin kapasitenin önemli ölçüde artırıldığı bilgisi verilen açıklamada, İstanbul ile Hanoi ve Ho Chi Minh hatlarında haftalık toplam 42 frekansa kadar yolcu seferi gerçekleştirilebilmesine imkan sağlandığı, iki ülke arasındaki diğer noktalarda ise üçüncü ve dördüncü trafik hakları kapsamında kapasite sınırlaması olmaksızın sefer düzenlenebilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Kargo taşımacılığında da kapasite artışı sağlandı

Tarifeli kargo taşımacılığı alanında da önemli bir kapasite artışı sağlandığına işaret edilen açıklamada, iki ülkenin tayin edilmiş hava yolu işletmelerine tanınan haftalık tarifeli kargo sefer hakkının 28 frekansa yükseltildiği bildirildi.

Müzakerelerde ayrıca, yolcu ve kargo taşımacılığında beşinci trafik haklarının kullanılmasına yönelik işbirliği fırsatlarının, hava yolu işletmelerinin ihtiyaçları, pazar talebi ve iki ülke ile üçüncü ülkeler arasındaki hava bağlantılarının geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda değerlendirilmeye devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, hava ulaştırmasının yanı sıra eğitim, bakım, yer hizmetleri, havalimanı işletmeciliği ve sivil havacılığın diğer alanlarında kurumsal ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da görüş birliğine vardı. İmzalanan mutabakat zaptının, Türkiye ile Vietnam arasındaki ekonomik, ticari, turistik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması, hava yolu işletmelerine yeni operasyon ve işbirliği imkanları sunması beklenmektedir. SHGM, Türk sivil havacılığının uluslararası pazarlardaki erişim imkanlarının artırılması ve ülkemizin küresel hava ulaşım ağındaki konumunun güçlendirilmesi amacıyla ikili ve çok taraflı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: AA